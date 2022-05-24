Aksaraylı Sarımsak Üreticisi Zengin: "Beyaz Altın Anamızı Ağlattı. Geçen Yıl Satamadığımı Bu Yıl Tohum Olarak Ektim" - Haberler

Sarımsak üreticisi Hacı Bektaş Zengin, geçen sene üretip satamadığı sarımsağı satamayınca, bu yıl tohum olarak kullandığını söyledi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in dinlediği Zengin, "Beyaz altın anamızı ağlattı. Bizde tarım politikası diye bir şey yok. Geçen yıl 100 dekar sarımsak vardı. Bu yıl da 250 dekar ektim. Ama zarar ettim. Geçen yıl satamadığımı bu yıl tohum olarak ektim. Ufaklarını hayvana yem ettim, irilerini tohum yaptım" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray'ın Acıpınar Köyü'ndeki sarımsak üreticisi Hacı Bektaş Zengin'i dinledi. Zengin, şunları söyledi:

"GEÇEN YIL SATAMADIĞIMI BU YIL TOHUM OLARAK EKTİM"

"250 dekar sarımsağımız var, beyaz altın anamızı ağlattı. Bizde tarım politikası diye bir şey yok, üretim fazla olduğunda görevliler ihracatla ilgili bir çalışma yapmıyor. Geçen yıl 100 dekar sarımsak vardı, bu yıl da 250 dekar ektim ama zarar ettim. Geçen yıl satamadığımı bu yıl tohum olarak ektim; ufaklarını hayvana yem ettim irilerini tohum yaptım. Aşırı derecede maliyeti var, ekerken bir dönümüne en az 100 kilo taban gübre atıyorum. Geçen yıl gübreyi aldığımızda 2 bin 400 liraydı bu yıl aldığımız tam 15 bin lira, akaryakıt 6 liraydı şimdi 22-23 lira, zirai ürünler aynı.

"ELİN ÇİFTÇİSİNİ DESTEKLİYORSUN KENDİ ÇİFTÇİNİ ÖLDÜRÜYORSUN"

İdarecilerden, siyasilerden beklentimiz; mal fazlaysa ihracatın yolunu açın, mal eksikse ithalatın yolunu açsınlar ne taban yapsın ne tavan yapsın. O bakanlıkta tarımdan anlayan yok; buğdayı 7 bin-7 bin 500 liraya getiriyorlar, 3 bin liraya veriyorlar. Aradaki 4 bin lirayı çiftçiye versen arpa, buğdaydan zaten geçilmez, elin çiftçisini destekliyorsun kendi çiftçini öldürüyorsun. Bir zamanlar ayçiçeği ektik, 2 bin 100 liraya ithal ettiler biz 950 liraya sattık. Nohut bir zamanlar ihraç ettiğimiz Meksika'dan geliyor mercimek Kanada'dan geliyor. Bizim çiftçimiz yurtdışındakilerden tecrübeli kaliteli ama destek olmadığı için ekim yapamıyor. Ekim sahası arpada, buğdayda, hububatta bitti o yüzden zarar ediyor. Zarar ettiği için hayvana sap ve saman sıkıntısı doğuyor, arpa sıkıntısı doğuyor."

Gürer konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"SİYASİ İKTİDAR LAFTAN BAŞKA ALANDA, RAFTA ÇÖZÜM ÜRETEN ÖNLEMLER ALMIYOR"

"Üretici sorunu da çözüm yolunu da biliyor, önerilerde bulunuyor. Ama Bakanlık ne yazık ki üreticinin sesine kulak vermiyor, bildiğini okuyor ve olan bizim çiftçimize, dolayısıyla da tüm yurttaşımıza oluyor. Sarımsak bir dönem kilosu 100 liraya kadar dayandı. Üretici sarımsak ekti. Bu kez dip gördü. Üretici ürün elinde kalıyor ama pazarda markette sarımsak fiyatı düşmüyor. Vatandaş pahalı ürün alırken üreten ürününü dahi satamıyor. Bunu düzene koyup üretici ve tüketiciyi koruması gereken siyasi iktidardır. Siyasi iktidar laftan başka alanda, rafta çözüm üreten önlemler almıyor. Siyasi iktidar, ülkemizin dört bir yanında maliyet artışları nedeniyle mağduriyet yaşayan ve ekim yapmaktan vazgeçme aşamasına gelen çiftçilerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm yollarını bulmalıdır. İthalat tek başına asla bir çözüm yolu değildir. Zorunlu hallerde yapılabilir ancak stokta ürünün varlığında aynı ürünü ithal etmek piyasayı dengelemiyor. İthalatçılara para kazandırıyor."