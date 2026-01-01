Aksaray ve Karaman'da eğitime kar tatili

AKSARAY ve Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, "Sevgili gençler siz yapay zeka ve fan sayfalarıyla yorulmayın. Hele hele antifriz hiç içmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Yeter ki yarın karın tadını çıkarın. Pazartesi gününü kadar okullar 3 gün tatil. Bu arada en güzel kardan adamı yapıp fotoğraf atana ayrıca hediyem olacak," dedi.

Karaman'da ise valilikten yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yarın beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.