Üye Girişi
Haberler

Aksaray Valisi Lösemi Hastası Öğrenciyi Togg ile Gezdirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisi Talha Mutlu'yu ziyaret ederek makam aracı Togg ile şehir turu attı. Vali Kumbuzoğlu, Mutlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılacağına inandığını belirtti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek makam aracı Togg ile gezdirdi.

Vali Kumbuzoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi tedavisi gördüğü için 3 yıldır okula gidemeyen 3. sınıf öğrencisi Talha Mutlu'yu ziyaret etti. Mutlu'nun Togg ile gezme isteğini geri çevirmeyen Kumbuzoğlu, makam aracıyla şehir turu attı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mutlu'yu ziyaret ettiklerini söyledi.

Mutlu'nun evde eğitimine devam ettiğini öğrendiğini belirten Kumbuzoğlu, çocuğun inşallah kısa sürede hastalığı yenerek okulda kutlamalara katılacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mehmet Ali Kumbuzoğlu 23 Nisan Aksaray Lösemi Çocuk TOGG Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Üsküdar- Samandıra metro hattı neden çalışmıyor? Üsküdar- Samandıra metro hattında kaza mı oldu? Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'a ne zaman geri dönecek? 1 Mayıs'ta Taksim meydanında kutlama yapılacak mı? Vali açıklama yaptı mı? 24 Nisan'da okullar tatil mi? 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da okullar tatil olacak mı? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title