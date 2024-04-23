Aksaray Valisi Lösemi Hastası Öğrenciyi Togg ile Gezdirdi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek makam aracı Togg ile gezdirdi.

Vali Kumbuzoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi tedavisi gördüğü için 3 yıldır okula gidemeyen 3. sınıf öğrencisi Talha Mutlu'yu ziyaret etti. Mutlu'nun Togg ile gezme isteğini geri çevirmeyen Kumbuzoğlu, makam aracıyla şehir turu attı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mutlu'yu ziyaret ettiklerini söyledi.

Mutlu'nun evde eğitimine devam ettiğini öğrendiğini belirten Kumbuzoğlu, çocuğun inşallah kısa sürede hastalığı yenerek okulda kutlamalara katılacağına inandığını kaydetti.