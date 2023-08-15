Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı düzenlendi

Valililer Kararnamesiyle Erzincan Valisi olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı yapıldı.

Aydoğdu, kentte bir otelde düzenlenen programda, Aksaray'ın kendisinin ilk göz ağrısı olduğunu, çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Geriye sadece yapılan iyiliklerin kaldığını aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aksaraylılar görev süremiz boyunca bize çok güzel sahip çıktı. Hayatımın en değerli, anlamlı yıllarını yaşadım. Buradan öğrendiklerimize bir şeyler katarak ayrılıyoruz. Hiçbir insanın kendisini öteki hissetmediği bir dönem yaşadık. Aksaray'dan ayrılırken heybemizde nice güzel anı ve en kıymetli hediyemiz olan hayır duaları var. Ben nerede olursam olayım her zaman Aksaraylıların emrindeyim. Hakkınızı helal edin. Allah kalbinize, gönlünüze hüzün vermesin."

Programa, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.