Haberler

Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçta bulunanlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray-Nevşehir karayolu 10. kilometresinde Mustafa K. (71) idaresindeki 68 FK 676 plakalı hafif ticari araç, Zeki T. yönetimindeki 68 ACK 640 plakalı otomobil ile Zikrullah Y. idaresindeki 68 AFP 021 plakalı otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Mustafa K. ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Aksoy:

3 araca bölünen bu hadisenin arkasında ne var merak ediyorum. Hız mı eksikliği mi yoksa başka bi sebeple mi böyle zincirleme olmuş? Yetkililer düzgün inceleme yapacaklar mı bari.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Zeybek:

Yahu bu karayollarında sürekli kaza oluyor be. Avrupa'da böyle şeyler olmuyo çünkü oralarda yollar düzgün bakılıyo ve trafik kuralları işliyo. Bizde ise her gün biri öteki haber. Sistemin böyle gidişi ne kadar sürecek acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞirin Korkmaz:

Kadın sürücü yok mu bu kazada? Her zaman erkeklerin hatasından kadınlar ödüyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...