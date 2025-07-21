Aksaray'da Yol Vermeme Kavgası: Beton Mikseri Operatörü Bıçaklandı

Aksaray'da Yol Vermeme Kavgası: Beton Mikseri Operatörü Bıçaklandı
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Aksaray'da yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada, beton mikseri pompası operatörü Yusuf Ceylan (43) TIR şoförü tarafından bıçaklandı. Olay, trafik tartışması sonucu meydana geldi ve anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

AKSARAY'da 'yol vermeme' nedeniyle çıkan kavgada beton mikseri pompası operatörü Yusuf Ceylan (43), tartıştığı TIR şoförü tarafından bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Beton mikseri pompası operatörü Yusuf Ceylan (43) ile TIR şoförü arasında 'yol vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Kimliği belirlenemeyen TIR şoförü, önce elindeki bıçağı Ceylan'ın boğazına dayadı. TIR şoförü, ardından Ceylan'ı karnından bıçaklayıp, aracına binip uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yusuf Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Beton mikseri pompası operatörüyüm. Nevşehir'den Aksaray'a Organize Sanayi Bölgesi'ne geliyordum. O arada bir inşaatta çalışmamız olacaktı. Hiç tanımadığım kişi trafikte beni bıçakladı" dedi. Polis, kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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