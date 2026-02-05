Haberler

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 74 bin 500 lira ele geçirilen B.S. adlı zanlı tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli B.S'nin (32) kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
