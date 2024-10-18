Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, D.K, Ç.D. ve Y.E.Ş'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 bin 500 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.