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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, tabanca ve suçtan elde edilen parasal varlıklar ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, D.K, Ç.D. ve Y.E.Ş'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 bin 500 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

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