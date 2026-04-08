AKSARAY'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI
Aksaray'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay, Ankara-Niğde otoyolu yakınında meydana geldi ve kaza sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
1) AKSARAY'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI
AKSARAY'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.