Aksaray'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen etkinlikle tepki gösterildi

Aksaray'da, terör örgütü PKK "Bayrağını Al Gel" etkinliğiyle protesto edildi.

Aksaray Genç İHH Teşkilatınca Ulu Camii önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Temsilcisi Yusuf Zan, operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralı askerlere acil şifalar dilediklerini söyledi.

Teröristlerin Mehmetçiklere karşı gerçekleştirdiği hain ve kalleşçe saldırıları telin ettiklerini aktaran Zan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güçlü hamleleri, iç ve dış politikada terör ve zulme karşı başarılı girişimlerini hazmedemeyen düşman, yine taşeronlarını kullanarak bayrağımıza ve milletimize karşı hamle yapma peşinde. Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Askerimizin, polisimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin, hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadeleye azim ve cesaretle devam edeceğine inancımız tamdır."

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.