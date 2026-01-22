Haberler

Otomobilin takla attığı kaza kamerada; 3 yaralı

Otomobilin takla attığı kaza kamerada; 3 yaralı
Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, bir otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

AKSARAY'da otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eskil ilçesinde bağlı Kaputaş Yaylası'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Çeçen (33) yönetimindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan Hasan Hüseyin Çeçen, eşi Bergen Çeçen (30) ve kızı Ecrin Çeçen (2) yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
