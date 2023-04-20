Aksaray'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuk aranıyor
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Aksaray'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Aksaray'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Zafer Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynarken dengesini kaybedip düşen ve akıntıda kaybolan Afganistan uyruklu Zahra Özbek'in (11) bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri, AFAD dalgıç ekipleri kanalın 12 kilometrelik kısmında arama yapıyor.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel