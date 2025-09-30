Aksaray'daki Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

AKSARAY'da otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüsü arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve

Selahattin Kesin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ: YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Hastanede önünde açıklama yapan Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J. Asb. Çvş. Kemal Özgür ve Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun" dedi.