Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu

Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
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Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını, "Eve gideceğim" deyince havalı tüfekle bacağından vurdu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da ortaokul öğrencisi Y.Ç. (15), güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı Derman Ali Yerli'yi (12) havalı tüfekle bacağından vurdu.

KÜÇÜK ÇOCUK, ARKADAŞINI TÜFEKLE VURDU

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7'nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli'yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.

Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu

"EVE GİTMEK İSTEYİNCE OĞLUMU VURMUŞ"

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli'nin annesi Filiz Yerli, "Oğluma okul çıkışı arkadaşı 'güvencin göstereceğim' diyor ve zorla götürüyor. 'Oğlum eve gideceğim' deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş" dedi.

Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu

Polis ekipleri Y.Ç.'yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Cocuk demeyin ağır cezalar verin cezalar az oldukca millet çığrından cıktı artık yeter

Yorum Beğen16
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