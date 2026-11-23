AKSARAY'da Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hızır Faruk Maraşlıoğlu (64), 40 yıllık meslek hayatına öğrencileri tarafından çiçekler ve açtıkları pankartla uğurlandı.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hızır Faruk Maraşlıoğlu, 40 yıllık meslek hayatını, 'Öğretmenler Günü' arifesinde noktaladı. Aksaray Belediyesi'nin organizasyonunda okulun öğrencileri, Maraşlıoğlu odasına çiçeklerle gidip, okul bahçesine çağırdı. Koridorları sıralanan öğrenciler, okul bahçesinde de '40 yılın son zili, binlerce kalbin öğretmeni' yazılı pankartla karşıladı.

'YİNE ÖĞRETMEN OLMAK İSTERDİM'

Meslek hayatına veda eden Hızır Faruk Maraşlıoğlu, Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçirdiği son 7 yılın kendisi için büyük bir onur olduğun belirtti. Her gün 10 kilometre yürümeyi alışkanlık haline getirdiği için okula yürüyerek gelip gittiğini hatırlatan Maraşlıoğlu, "Bugün hüzün ve sevinci bir arada yaşıyorum. Sevinçliyim, çünkü eğitim hayatımı alnımım hakkıyla tamamladığımı düşünüyorum. Hüzünlüyüm, çünkü emekli olarak çok sevdiğim okulumdan ayrılıyorum. Dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olmak isterdim. Siz öğrencilerimi çok seviyorum. Sizlerden tek isteğim, bilgiyle donanmanız ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için çok çalışmanızdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı