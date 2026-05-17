İnegöl’de dehşete düşüren görüntü: Arızayı bulmak için seyir halindeki kamyonetin motoruna çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisinin, arızanın kaynağını tespit etmek için hareket halindeki kamyonetin kaputuna çıkıp dakikalarca yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayan tamircinin o tehlikeli anları görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, İnegöl’e bağlı Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için getirilen bir kamyonetteki arızayı normal şartlarda tespit edemeyen oto tamircisi, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Aracın seyir halindeyken çıkardığı sesi duymak isteyen usta, kamyonet hareket halindeyken motor bölümünün üzerine çıktı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ İNCELEME

Kamyonet caddede ilerlerken, ön kısma tutunarak motoru dakikalarca inceleyen tamircinin rahat tavırları dikkat çekti. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bu aksiyon dolu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde; tamircinin hareket halindeki aracın önünde hiçbir güvenlik önlemi almadan durduğu net bir şekilde görüldü. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kullanıcılardan "Bu kadarına da pes artık", "Arıza tespit cihazı yerli ve milli" gibi binlerce yorum alarak izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı