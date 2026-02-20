Eski eşinin öldürdüğü Kübra, toprağa verildi

AKSARAY'da, eski eşi Tolga Kuş'un (31) öldürdüğü 2 çocuk annesi Kübra Kılıç (31), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Aynı olayda öldürülen Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz (30) ile aynı tabancayla intihar eden Tolga Kuş ise dün toprağa verildi.

Olay, 18 Şubat Çarşamba günü, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Silah sesi ihbarıyla adrese giden polis ekipleri, evin açık olan kapısından içeri girdiklerinde Kübra Kılıç, Zeynep Ayaz ve Tolga Kuş'u kanlar içinde buldu. Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç da kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

'KISKANÇLIK' YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma yaptı. Tolga Kuş ve Kübra Kılıç çiftinin 7 ay önce boşandığı ve Kılıç'ın, M.A.K. (12) ve A.K. (4) isimli çocukları ile birlikte yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, 'kıskançlık' nedeniyle eski eşini sürekli rahatsız ettiği, olay günü de aynı nedenle eve geldiği öne sürüldü. Kuş'un, kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş ettiği, ardından o sırada evde olan ve kaçmaya çalışan Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a da ateş edip, sırtından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi. Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığı belirlendi.

Zeynep Ayaz ve Tolga Kuş, dün Aksaray'da toprağa verildi. Kübra Kılıç'ın cenazesi de bugün Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Kılıç, yakınları ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve kent protokolünün kıldığı cenaze namazının ardından Evrah Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

