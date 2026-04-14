Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü

Aksaray'da Bülent O., eski kayınpederi ve dayısı İsmail Ok'a kapısından 24 el ateş etti. Başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren İsmail Ok, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bülent O. gözaltına alındı.

Aksaray'da Bülent O. (43), eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok'un (79) evin kapısına tabanca ile 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden birinin başına isabet eden İsmail Ok, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66 Cadde'deki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 12 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Bülent O., iddiaya göre; dün içki içtikten sonra teyzesi Kadriye Ok'u telefonla arayıp, dayısı olan eski kayınpederi İsmail Ok'u öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine Kadriye Ok da kardeşi İsmail Ok'u arayıp, durumu anlattı. Gelen telefonla uyanan ve yatağından kalkan İsmail Ok, antreye çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada eve gelen Bülent O., kapalı olan kapıya 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden biri başına saplanan İsmail Ok, kanlar içinde yere yığıldı. Eşi Sami Ok, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Ok, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bülent O. da gözaltına alındı.

'KANLAR İÇİNDE YATIYORDU'

Yaşadığı olayı anlatan Saime Ok (67), "Biz evde yatıyorduk. Saat 01.00 sıralarında eşimi, kız kardeşi Kadriye telefonla aradı. Kadriye, eşime, "Eski damadın Bülent O, oraya gelecek. Kesinlikle dışarı çıkma' dedi. Eşim, telefonla konuşması bitince yatak odasından evin giriş kısmına antreye çıkıp lambayı yaktı. O sırada silah sesleri geldi. Antreye geldiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi.

'1,5 ŞARJÖR KULLANMIŞ'

İsmail Ok'un yeğeni Hüseyin Doğan ise "Bülent O., önce Kadriye teyzemi arıyor. 'Dayımı vuracağım' diyor. Dayım İsmail Ok'u da teyzem telefonla uyarıyor. 'Çıkma dışarı' diyor. Dayım telefondan sonra antrenin lambasını açıp, bekliyor. Ondan sonra gelip ateş ediyor. 1,5 şarjör kullanmış' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
