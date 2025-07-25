Aksaray'da Ekmek Alma Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası Muhammed Y. (16), evlerinin önündeki merdivende kalbinden bıçakla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Muhammed Y. kurtarılamazken, şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini yaralı bulan E.Y. (14) gözaltına alındı. Ayten Y. ilk ifadesinde "Oğlum bıçağın üzerine düştü" dedi. Bulaşık makinesinde 2 bıçak olduğu tespit edildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi. Bunun üzerine aile arasında tartışma çıktı. E.Y., bakkala ekmek almaya gitti. Geri döndüğünde evin girişindeki merdivenlerde ağabeyi Muhammed Y.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ

Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

'OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ'

Ayten Y., eve gelen polislere "Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?" dedi. Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis, evde yaptığı incelemede 2 bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti. Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.