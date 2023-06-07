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Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye eğitim uçağı düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'dan havalandığı belirtilen eğitim uçağı, saat 14.15 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk kazadan yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 PİLOT YARALANDI

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.

Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

"OTOBANIN 700 METRE UZAĞINDA BİR ARSAYA DÜŞTÜ"

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Hakan Zengin Ortaköy Aksaray Güncel Haberler

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