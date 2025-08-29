Damat, evine gelen kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

Aksaray'da kızının ve damadının tartıştığını öğrenen İsmail B. çiftin oturduğu eve gitti. Kapıyı açan damat karşısında gördüğü kayınpederini pompalı tüfekle ayağından vurdu. Kayınpeder hastaneye kaldırılırken damat ise gözaltına alındı.

Aksaray'da Kurtuluş Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Hollanda'dan Aksaray'a izne gelen Ahmet C. (29) ile eşi Elif C. (28) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma ardından Elif C. kendileri gibi Hollanda'dan izne gelen babası İsmail B'yi (55) telefonla arayıp durumu anlattı. İsmail B. de kızı ve damadının oturduğu eve gelip, zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C., pompalı tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan İsmail B., kanlar içinde yere yığıldı.

"NE OLDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM"

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acil servise alınan İsmail B., gazetecilere, "Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım" dedi. Şüpheli damat gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
