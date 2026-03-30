Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi ile annesi tutuklandı

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi ile annesi tutuklandı
Aksaray'da bir genç, annesinin erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçakla saldırarak onu yaraladı. Olayda, müdahale eden bir polis memuru da yaralandı. Anne ve oğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı ve polise tokat atan annesi tutuklandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşayan annesi A.D.'yi (38) ziyarete giden C.M. (20), annesinin erkek arkadaşı G.I. (38) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda C.M., G.I.'yı üç yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.I.'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada C.M.'nin bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anne A.D. ile oğlu C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.D, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de bir polis memuruna tokat attı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

Banka soygunu sanıldı, altından aşk çıktı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti