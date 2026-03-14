Bayram tatili yolunda kaza: Baba öldü, eşi ile 4 oğlu yaralandı

Aksaray'da bayram tatiline giden bir ailenin otomobili şarampole devrildi. Kaza sonucunda baba Ömer Koç yaşamını yitirirken, anne Zeliha Koç ve dört oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç'un öldüğü belirledi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36), oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç ile oğlu Yiğit Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer Koç'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var

İran çok başlıklı füzelerle vurdu! İsrail'in kalbi yangın yeri
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana
Tanıyamayacaksınız! Vinicius Junior'ın yeni saç stilini görenler gülmekten yerinde duramıyor

Yeni saç stilini görenler gülmekten yerinde duramıyor