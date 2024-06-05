Aksaray'da Bahar ve Çocuk Şenliği Haftası Kutlandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Bahar ve Çocuk Şenliği Haftası coşkuyla kutlandı.

Latife Hanım Anaokulunda düzenlenen etkinliklerde piknik günü, meyve günü, sinema etkinliği, çocuk şenliği futbol ve voleybol müsabakaları düzenlendi.

Okulun Müdürü Merve Ünlü, AA muhabirine, katılımının yoğun olduğunu söyledi.

Hem çocukların hem de velilerin gönüllerince eğlendiğini belirten Ünlü, bir senenin vermiş olduğu eğitim öğretim yılının yorgunluğunu şenlikle attıklarını kaydetti.