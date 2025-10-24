Aksaray'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Muhammet Murat Şahin'in (48) aynı kazada yaralanan kardeşi, aracın sürücüsü Mehmet Akif Şahin (43) tedavisinin ardından tutuklandı. Sürücü Şahin'in 1,90 promil alkollü olduğu ve 70 kilometre hız sınırı bulunan yolda 110 kilometreyle gittiği belirlendi.

Kaza, 18 Ekim'de saat 23.00 sırlarında Hacılar Harmana Mahallesi Konya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Şahin yönetimindeki 68 KY 552 plakalı otomobil, Mustafa Bağlan (59) yönetimindeki 27 AIB 501 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, yaklaşık 25 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Mehmet Akif Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Yanındaki ağabeyi Muhammet Murat Şahin'in ise yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mehmet Akif Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

110 KİLOMETRE HIZLA GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Polis, yaptığı incelemede sürücü Şahin'in, 70 kilometre hız sınırı bulunan yolda 110 kilometre hızla gittiğini belirledi. Yapılan alkol testinde de Şahin'in 1.90 promil alkollü olduğu saptandı. Tedavisinin ardından dün gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.