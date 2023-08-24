Aksaray Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi

Aksaray Belediyesinin yap işlet devret modeli ile şehre kazandırdığı Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesinin hayata geçirilmesi sonucunda il merkezindeki evsel katı atıklar ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar bertaraf ediliyor, değerlendirilebilir kağıt, karton, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıkları ise ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'ın çöplerini ayrıştıran, ekonomiye kazandıran ve bertaraf eden çevreci bir şehir konumunda olduğunu ifade ederek, "Şehrimiz için önemli kazanımlardan ve ciddi bir yatırım olan Entegre Katı Atık bertaraf tesisimiz özetle şehrin önümüzdeki 30 yıllık atık problemini çözen, doğaya katkı sunan bunun yanı sıra belediyemize ek gelir kazandıran devasa bir tesis. Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinin uzun süreli kullanılabilmesi için evsel atıklarımız ile geri dönüştürülebilir plastik, cam, kağıt, metal gibi atıklarımızın birbirinden ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu manada Hacılar Harmanı mahallemizde Toplama Ayrıştırma Tesisi (TAT) kurarak. Şehrin birçok noktasına ve kamu dairelerine geri dönüşüm atık kutuları yerleştirerek, en önemlisi bu konuda ki farkındalığı maksimum seviyeye çıkarabilmek için belediyemiz bünyesinde İklim değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü kurarak çevreci belediyecilik anlayışımızla şehir genelinde topyekün bir seferberlik başlatıp hem bugünümüze hem de yarınlarımıza yatırım yaptık. Projeyi sahiplendirmemiz lazım. Zira çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, sağlıklı, güvenli ve şuurlu bir kent oluşturmak geleceğe bırakılacak en büyük ve anlamlı mirasımız olacaktır" dedi.

Çöpler atık olmaktan çıkıp ekonomiye kazandırılıyor

Tesisin çalıma sistemi hakkında bilgiler veren Başkan Dinçer, "Toplanan evsel nitelikteki atıklar Aksaray Merkeze Bağlı Armutlu köyü mevkiinde 377 dönüm arazi üzerine kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi getirilerek ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Geriye kalan organiklerden biyometanizasyon denilen bir yöntemle 55 santigrat derecede çürütülüyor. İçerisinde yer alan bakteriler bu çöpleri yiyerek metan gazı üretiyor ve üretilen metan gazını elektriğe enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji olarak şehir şebekesine bağlanıyor. Buradan elde edilen elektrik yaklaşık 12 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Ayrıca ayrıştırma sonrasında tesisin sahip olduğu kompost ünitesinde sayesinde elde edilen organik gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor. Böylelikle çöpler atık olmaktan çıkarak ekonomiye kazandırılıyor" diye konuştu.

İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü kuruldu

Aksaray Belediyesi bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre konusundaki bilinci artırmak, bu konudaki farkındalığı oluşturmak için şehir genelinde bulunan başta okullar ve kamu daireleri olmak üzere birçok platformda seminerler düzenleyerek çevre bilincinin daha üst seviyelere taşınması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok başarılı çalışmanın altına imza atan Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çevre kart uygulamasıyla vatandaşların geri dönüşümden belirli kazanç elde etmesine de imkan sağlıyor. Özellikle ev hanımlarının rağbet gösterdiği çevre kartta toplanan puanlar Aksaray'da faaliyet gösteren birçok mağazada alışverişlerde kullanılabiliyor. - AKSARAY