Aksaray Barosu'ndan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda aşure dağıtım programı

Aksaray Barosu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği aşure dağıtım programına Vali Hamza Aydoğdu, Baro Başkanı Avukat Ferit Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, muharrem ayının birlik ve beraberliğin sembolü olduğu vurgulandı.