Akran eğitimiyle kurulan lise robotik takımı, Dünya Şampiyonası'nda

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki 60. Yıl Anadolu Lisesi robotik takımı, 21 ülkeden 639 takım ve yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı Avrasya Robot Olimpiyatları'nda elde ettiği başarıyla dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Öğrencilerin hiçbir hazır kit kullanmadan, sıfırdan geliştirdikleri robotlarla Avrasya'dan dünya finallerine uzanan bir başarı hikayesine imza attıklarını söyleyen Proje Koordinatörü Aycan Sarayköylü, "Sadece robot üretmediler. Takım çalışmasını, stresle başa çıkabilmeyi, sosyalleşmeyi, problem çözebilmeyi öğrendiler" dedi.

İzmir Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde 17 kişiden oluşan robotik takımının 8 kişilik yarışma ekibi, 'Maze Solving (Labirent Çözen)', '3 Kg Sumo' ve 'Otonom Araç kategorilerinde geliştirdikleri projelerle İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Akran eğitimi ve beceri temelli öğrenme yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ekip, Ege Bölge yarışmalarında Maze Solving kategorisinde birincilik, 3 kilogram sumo kategorisinde ikincilik ve otonom araç kategorisinde ikincilik elde ederek Avrasya finallerine katıldı. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Avrasya Robot Olimpiyatları'nda ise 'Özel Ödül'e layık görülen takım, bu başarısıyla dünya şampiyonası biletini aldı. Yarışmalar boyunca özellikle güçlü itiş sistemi ve mekanik tasarımıyla dikkat çeken 3 kilogramlık sumo robotu; Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkenin ekipleri ve hakemler tarafından örnek gösterilerek fotoğraflandı.

'DERECEDEN ÇOK ÖĞRENDİKLERİ KIYMETLİ'

Proje Koordinatörü ve Edebiyat Öğretmeni Aycan Sarayköylü, sürecin eğitimsel önemine dikkat çekip, "Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve öğrencilerimizin beceri gelişimini önemsiyoruz. Bu nedenle onları gerçek hayata hazırlamak için bir takım kurma fikri ortaya çıktı. Güçlü iş birlikleri kurarak güzel bir takım oluşturduk. Öncelikle Ege Bölge Yarışması'nda öğrencilerim labirent çözen robot kategorisinde birinci oldular. Otonom araçta ikinci, 3 kilo sumo kategorisinde ise ikinci oldular ve Antalya'ya gitmeye hak kazandılar. Burada 21 ülkenin yarıştığı, 639 takımın bulunduğu yarışmada özel ödül kazandılar" dedi.

Finallerin 18-26 Kasım 2026'da İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleşeceğini anlatan Sarayköylü, "Onların başında bir hoca yoktu ve kendileri yaptı. Onlar akran eğitimiyle sıfırdan başlayarak sabahlara kadar çalışarak bu süreci tamamladılar ve bu başarıyı bu şekilde elde ettiler. Çocuklar birlikte denediler. Başarısız oldular. Sabahlara kadar çalıştılar. Tekrar denediler ve en sonunda da başardılar ve bunları kendileri yaptılar, öğrendiler. Sadece robot üretmediler. Çocuklarımın derecesiyle ilgilenmiyorum; bu süreçte öğrendikleri benim için her şeyden daha kıymetli. Takım çalışmasını, stresle başa çıkabilmeyi, sosyalleşmeyi, problem çözebilmeyi öğrendiler. Bu alt becerileri öğrenmeleri okulumuz için en kıymetli noktaydı. Şu an dünya finallerinde, dünya şampiyonasında yarışacağız. Çok çok mutluyuz, çok heyecanlıyız " diye konuştu.

'ATÖLYELER KAPANDIĞINDA DÜĞÜN SALONUNA GİDİP ÇALIŞTIK'

Takım kaptanı 9'uncu sınıf öğrencisi Masal Ayyıldız (14), 'No Hand Society' adıyla bir takım kurduklarını belirtip, "Otonom araç kategorisindeyiz. Robotumuz gerçek bir otonom. Robotumuzda bir LiDAR (Light Detection and Ranging) sistemi var. Bu LiDAR'ı haritalandırmada yardımcı olacağı için kullandık. Atölyelerimiz vardı, atölyeler kapandığında düğün salonuna gidip çalıştık. Yani çok emek verdik ve bence emeğimizin karşılığını aldık. Roma'ya gidip daha büyük dereceler için oynayacağız. Biz otonom araç kategorisinde en önemli konunun robotun kendi başına karar verebilmesi olduğunu düşündük. Yani sürücü olmadan çevresini algılayıp doğru hareket edebilmesi gerekiyordu. Biz bu projede sürücü değil, kendi kararını veren bir sistem tasarladık."

'BİRBİRİMİZE BİLDİKLERİMİZİ ÖĞRETTİK'

Bir diğer öğrenci Ece Kaya da "Robotumuzu dengeli ve güçlü bir robot olarak hazırladık. Dişli sistemler ve farklı sensörler kullandık. Ağırlığı arttırmak da önemliydi. Robotun 2 ile 3 kilo ağırlığında olması gerekiyordu. Bazı zorluklar da yaşadık. Akran dayanışması yaptık. Birbirimize bildiklerimizi öğrettik. Çok fazla gece gündüz demeden çalıştık. Okula gidemediğimiz zamanlar oldu. Antalya'da yarışmaya çıkacağımız sırada hakem bizi çağırırken tekerlekler üzerine çalıştığımızı hatırlıyorum. Birbirimizle iyi iletişim kurduk" dedi.

Öğrencilerden Çınar Öztürk de diğerlerinden farklı bir robot tasarladıklarını vurgulayıp, "Diğer robotların çoğu hazır kit olarak gelmiş robotlardı. Biz ona rağmen bir başarı elde edebildik. Bütün olasılıkları düşünmek istedik yaparken. Özellikle labirentte takılırsa, sıkışırsa gibi olasılıkları denedik ve bunları çözmeye çalıştık. Maze Solving kategorisinde bir labirent içinde robotun kendi yolunu bulması üzerine çalıştık. Buradaki temel amaç, robotun daha önce görmediği bir ortamda tamamen kendi kararlarıyla ilerleyebilmesiydi" diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Mustafa Berk Yılmaz da "5 gün Antalya'da yarışma gününü beklemek çok stresliydi. Aynı zamanda robotlarımıza bağlı sorunlar da oluştu. Arkadaşlarımla bu süreçte çok iyi anlaşmaya başladım. Beraber bir proje yürütmenin uyumunu sağladık" dedi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı