AKPM heyeti DEM Parti'yi ziyaret etti, AİHM kararları ve Öcalan'ın rolü ele alındı

Haber : Emine DALFİDAN

(TBMM) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyet, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret ederek, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Hatimoğulları, görüşmede AİHM kararlarının gündeme geldiğini belirterek, "Özellikle Sayın Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki rolü üzerinde detaylı bir şekilde durduk" dedi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala ile ilgili AİHM kararları olduğunu hatırlatan Hatimoğulları, "Bu kararların hayata geçirilmesi konusunda özellikle gelen heyetin ve Sayın Başkanın ciddi bir duyarlılığı var. Kendileri bununla ilgili Türkiye'de çeşitli görüşmeler yapacaklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan AKPM Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyet, TBMM'de siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Heyet, DEM Parti Grubu'nda Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Diyarbakır Milletvekili ve AKPM Türk Grubu Üyesi Sevilay Çelenk ile biraraya geldi.

Görüşmenin ardından Tülay Hatimoğulları, ANKA Haber Ajansı'nın görüşmenin gündemine ilişkin sorusu üzerine AİHM kararlarının ele alındığını söyledi.

Tülay Hatimoğulları şunları kaydetti:

"Özellikle Sayın Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki rolü üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Sayın Öcalan ile ilgili AİHM'in bir kararı vardı ve silahsızlanma, barış ve demokratik toplum sürecinin ilerletilebilmesi için 'özgür yaşar ve özgür çalışabilir' koşulları sağlanmalı. Bu bakımdan da bugün bunların üzerinde durduk. Yine aynı şekilde Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala için AİHM kararı vardı biliyorsunuz, bu kararların hayata geçirilmesi konusunda özellikle gelen heyetin ve Sayın Başkan'ın ciddi bir duyarlılığı var. Kendileri bununla ilgili Türkiye'de çeşitli görüşmeler yapacaklarını ifade ettiler."

Kaynak: ANKA