İYİ Parti'den AK Partili Mahir Ünal'ın 'Cumhuriyet dilimizi yok etti' sözlerine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir kitap fuarında "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü "Kürşad Zorlu, "Cumhuriyet, Türk Milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Dilimiz ve lügatimiz ise Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir konumdadır. Gerisi sadece safsatadır!" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" dedi.

"CUMHURİYET, VAZGEÇİLMEZ BİR MEDENİYET PROJESİDİR"

Mahir Ünal'ın sözlerine İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, " Cumhuriyet, Türk Milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Büyük Atatürk'ün ifadesiyle ' Cumhuriyet'in temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür.' Dilimiz ve lügatimiz ise Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir konumdadır. Gerisi sadece safsatadır!" ifadeleriyle yanıt verdi.

"CUMHURİYETE İLİŞKİN KİNİNİZ BİTMEDİ"

Ünal'ın bu sözlerini içeren videoyu, sosyal medya hesabında paylaşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, şu tepkiyi gösterdi: "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize ilişkin kininiz, nefretiniz, mücadeleniz bitmedi. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin."