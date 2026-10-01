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AKOM, İstanbul'da yarın saatte 40-70 km hızla fırtına ve kuvvetli sağanak bekliyor

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AKOM, İstanbul'da yarın saatte 40-70 kilometre hızla esecek fırtınayla yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların cumartesi sabahına kadar süreceği ve ani su baskını, ulaşım aksamaları ile yıldırım riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in nemli havasını Marmara Bölgesi'ne taşıyan poyrazla nem miktarının maksimum seviyelere çıktığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve karadaki yer seviyesinin sıcak olması nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabiliyor.

Kentte hafta başından beri etkili olan serin ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı, cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren etkisini artırması, gün boyu il genelinde aralıklarla saatte 40 ila 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek rüzgarla yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Şehrin kuzey bölgelerinde metrekareye 30 ile 60 kilogram, diğer yerlerde ise 10 ile 30 kilogram aralığında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

AKOM, cumartesi sabah saatlerine kadar ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yıldırım gibi kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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