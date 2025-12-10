Akkuyu NGS'ye personel yetiştirme programı için yeni öğrenci alımı başladı

AKKUYU Nükleer A.Ş., Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Türkiye'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için geleceğin uzmanlarını yetiştirme programı kapsamında, dört Rus teknik üniversitesinin yüksek lisans programlarında eğitim görmek isteyen Türkiye vatandaşlarının başvurularını kabul etmeye başladığını duyurdu.

Hedefe yönelik program, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü (NRU MPEI), Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (Bauman MGTU) ve Kazan Devlet Enerji Üniversitesi'nde (KGEU) yapılacak. 2026-2027 akademik yılı için 'Nükleer Enerji ve Isı Fiziği', 'Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği', 'Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği', 'Soğutma, Kriyojenik Mühendislik ve Yaşam Destek Sistemleri' gibi nükleer ve ilgili alanlarda eğitim verilmek üzere 70 kişilik kontenjan ayrıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Nitelikli mühendis kadrosunun yetiştirilmesi, Türkiye'de nükleer enerjinin gelişimi için kilit bir koşuldur. Nükleer güç santralinin işletilmesinden sorumlu olacak yeni nesil uzmanları hazırlamaya devam ediyoruz. Rus üniversiteleri program katılımcılarına temel bilgileri sağlıyor. Bu bilgilerin pekiştirilmesi için faaliyetteki nükleer santrallerde staj imkanı sunuluyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., öğrencilere eğitimin her aşamasında tam destek sağlıyor. Akkuyu NGS sahasında çalışan program mezunları, santralin işletme güvenilirliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Her yeni alım, daha fazla genç Türk mühendisine kaliteli eğitim alma ve yüksek teknoloji sektöründe kariyer yapma fırsatı sunuyor" dedi.

Programa; mühendislik, teknik, fizik, kimya, enerji veya doğa bilimleri alanlarında 'lisans' derecesine sahip mezunlar ve bu bölümlerden 2026 yılında mezun olacak öğrenciler başvurabiliyor.

Üç yıl süren yüksek lisans eğitiminde katılımcılar, ilk yıl boyunca teknik ağırlıklı yoğun Rusça eğitimi alıyor. Sonraki iki yıl ise seçilen alandaki uzmanlık derslerine ayrılıyor. Eğitimlerini tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, Rosatom'un eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim alıyor ve Rusya'daki faaliyette olan nükleer güç santrallerinde 1 ila 3 ay süreyle staj yapıyor. Eğitim programının ardından mezunlar, şirketin kadro planlaması doğrultusunda Akkuyu NGS'de istihdam ediliyor.

Programa başvurular 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların 'akkuyu.com' internet sitesindeki elektronik formu doldurmaları ve gerekli belgeleri eklemeleri gerekiyor.

Üniversite öğretim görevlileriyle yapılacak çevrimiçi mülakatlar 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat sonuçlarına göre, programa kabul edilmesi önerilen adaylardan oluşan asil ve yedek listeler belirlenecek.