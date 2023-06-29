Akkuyu Nükleer Santrali'nde Elektrik Üretimi Başlıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde kısa sürede elektrik üretiminin başlanması ve 2028'e kadar santralin tamamının devreye alınmasının planlandığını kaydetti. Bayraktar, 'Bu projenin yanında ikinci ve üçüncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz' dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde kısa sürede elektrik üretiminin başlanması ve 2028'e kadar santralin tamamının devreye alınmasının planlandığını kaydetti. Bayraktar, "Bu projenin yanında ikinci ve üçüncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, işçilerle bayramlaştı. Bakan Bayraktar'a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Akkuyu NGS yetkilileri eşlik etti. Bayraktar, burada çalışanlarla birlikte yemek yedi. Daha sonra gazetecilere konuşan Bayraktar, "Bakan olarak ilk ziyaretimi deprem bölgelerine yaptım. Ardından Şırnak'a gittim. Orada çok önemli bir petrol bulduk. Orada incelemelerde bulunduk. Bugün de yaklaşık 30 bine yakın işçi kardeşimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Onlarla bir bayram yemeği yedik. Çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldık. Tabii Türkiye'nin son 21 yılda enerji alanında yaptığı Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sessiz devrim çok önemli. Türkiye bu süre içerisinde aşağı yukarı enerjisini 3'e katladı. Şimdi bu enerji devriminin yeni fazına geçmiş oluyoruz. Milli enerji ve maden politikamızın en önemli sacayaklarından bir tanesi nükleer enerji alanı ve Türkiye nükleer enerji programının ilk örneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali için burada 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtı sahaya getirdik. Dolayısıyla uluslararası alanda bir nükleer tesisteyiz. Proje büyük bir hızla ilerliyor. Çok kısa bir süre sonra bu projeden elektrik üretmeye ve inşallah her yıl birer reaktörü devreye alarak önümüzdeki süreçte 2028'e kadar bu projenin tümüyle devreye alınmasını hedefliyoruz" dedi.