Akkuyu Nükleer Güç Santrali Çalışanları AFAD Eğitimlerine Katılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Çalışanları AFAD Eğitimlerine Katılıyor
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Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çalışanları, AFAD tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerine katılıyor. Eğitimler, acil durumlarla ilgili çeşitli konuları kapsıyor ve katılımcılara sertifika verilecek.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen eğitimlerine katılıyor. Gönüllü arama kurtarma ekibi üyeleri, düzenli olarak arama kurtarma eğitimlerine katılıyor.

Hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimler, acil durum koşullarında keşif faaliyetlerinin yürütülmesi, arama kurtarma operasyonlarının organizasyonu, kişilerin tahliyesi, taktiksel özel hazırlık ve harita okuma-topografya gibi pek çok ayrı konuyu içeriyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nükleer Güç Santralinin temel çalışma prensiplerinden biri, her türlü duruma karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmaktır. Akkuyu NGS sahasında, profesyonellerin ve Türkiye'nin devlet kurumları tarafından resmi olarak akredite edilmiş itfaiye teşkilatı personelinin yer aldığı acil durum kurtarma ekipleri bulunmaktadır. 2023 yılından bu yana, bu hizmetin verilebilmesi için kadro dışı bir arama kurtarma ekibi de oluşturuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasından gönüllüler, şirket içinde seçildikten sonra Afad'ın özel eğitim merkezinde 2 haftalık bir eğitim almaları için gönderiliyor. Burada kurtarma çalışmaları için gerekli teorik ve pratik bilgileri alan çalışanlar, fiziksel yeterlilik testlerinden de geçiyorlar" diye konuştu.

Eğitimin sonunda katılımcılara, acil durum kurtarma çalışmalarındaki becerilerini onaylayan devlet onaylı sertifikalar verilecek. Eğitimler geçen yıldan bu yana düzenli olarak yapılıyor. Geçen yıl 32 Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı kursu tamamlarken, bu yıl AFAD eğitim merkezinde 45 kişinin daha kursu başarıyla bitirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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