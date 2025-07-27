Akkuyu NGS İtfaiye Birimi Yangın Söndürme Çalışmalarına Katıldı

AKKUYU NGS İtfaiye Birimi, Mersin bölgesindeki Bahçederesi civarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İtfaiye Birimi, Akkuyu NGS inşaat bölgesinde bulunan Taşucu mahallesinden yaklaşık 7 km kuzeyde, Bahçederesi bölgesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara katıldı.

Santral için tehdit oluşturmayan yangın, Akkuyu NGS sahasına 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Akkuyu NGS itfaiyecileri, yangın söndürme karargahına giderek yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yapılan çalışmalara aktif olarak dahil oldu.

Akkuyu NGS'den yangın bölgesine bir orman itfaiye aracı, üç su tankeri ve 36 itfaiye personeli sevk edildi. Söndürme çalışmaları, sürekli kuraklık koşulları ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle devam etti.

Mersin belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını koordine eden ve sorumluluk alanlarını dağıtan Bölge Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan çalışmalar sayesinde yangın kontrol altına alındı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Akkuyu NGS İtfaiye Birimleri, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına güç ve ekipman desteği sağlama konusunda önemli rol oynuyor. Saha dışındaki yerel makamlara her zaman yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali şantiyesinin itfaiye birimi, Mersin ilinde çıkan orman yangınına hızla müdahale etti. Hızlı müdahale yeteneği, becerileri ve özel ekipmanlarıyla itfaiye birimimiz, özellikle sıcak Akdeniz ikliminde santralin ve çevre bölgelerin güvenliğinin temelini oluşturuyor. Akkuyu NGS, yangınlara karşı güvenilir şekilde korunmaktadır. Daha tasarım aşamasında, en yeni yanmaz malzemelerin kullanımıyla güç ünitelerinin yapılarının yangına dayanıklılığı artırılmış, yangın yaymayan kablolar, yangına dayanıklı yağlar ve en etkili gelişmiş otomatik yangından korunma sistemleri kullanılmıştır. Akkuyu NGS, dünyadaki en güvenli nükleer santraller arasında yer almaktadır" dedi.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"AKKUYU NÜKLEER A.Ş. İtfaiye Birimi çalışanları, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki görevlerini 7/24 sürdürüyor. İnşaat sahasını sürekli olarak kontrol eden İtfaiye Birimi, tüm inşaat tesislerinde yangın güvenliği gerekliliklerine uyumu sağlıyor. Saha çevresi, bitişikteki ormanlık alandan mineralize şeritlerle güvenli bir şekilde ayrılmış durumda. Tüm ormanlık alan, olası bir yangının yayılmasını güvenilir şekilde engelleyen 100 metre genişliğe kadar yangın şeritleriyle sektörlere ayrıldı. İtfaiye araçları ve ekiplerinin sahanın her yerine engelsiz erişimi için sert yüzeyli birçok geniş yangın yolu inşa edildi."