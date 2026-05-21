Ankara Kent Konseyi’nin 4 ciltlik ‘Seyir Defteri’ yayımlandı

Ankara Kent Konseyinin (AKK) 6 yıllık faaliyetlerinin raporlaştırıldığı ve kentin geleceğine yönelik 400'ü aşkın tavsiye kararına yer verilen 4 ciltlik "Seyir Defteri" yayımlandı.

Kent yönetiminde katılımcı demokrasi anlayışının güçlendirilmesi, yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve ortak akıl mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışma, Başkentin kültürel hafızasını, toplumsal birikimini ve geleceğine ilişkin ortak vizyonunu 4 ciltte bir araya getirdi.

Yaklaşık 6 yıllık çalışmanın ürünü olan ve 200'ü aşkın özel Ankara fotoğrafına yer verilen eser, 1734 sayfadan oluşuyor.

Konsey Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Ankara'nın en anlamlı özeti olduğunu söyledi.

Politikaya ve siyasete ilgi duymayan kesimlerin dahi kentin geleceği için alın ve akıl teri döktüğü on binlerce saatlik çalışmanın ardından oluşturulan tavsiye kararlarının da eserde yer aldığını belirten Yılmaz, "Bu kentin beşeri sermayesinin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar içerik kenti olduğunu görmüş olduk. Ankara sadece yöneticilerin değil, kimseyi ayrımlaştırmayan, ötekileştirmeyen, herkesin içindeki cevheri keşfeden, bundan 107 yıl önce olduğu gibi herkesi aynı masa etrafında toplayan bir ruhla yeniden buluşmuş oldu." ifadelerini kullandı.

"280 bin kişi katkı verdi"

Yılmaz, söz konusu ciltlerde yer alan 200'den fazla fotoğrafın her birinin uzun yıllara yayılan emek ve hikayeler barındırdığını, kamu kuruluşlarınca çekilen karelerin de bu arşiv içerisinde bulunduğunu bildirdi.

Seyir Defteri ile Başkentin tüm renklerinin aynı masada buluştuğunu dile getiren Yılmaz, esere yaklaşık 280 bin kişinin katkı verdiğini söyledi.

Katkı verenlerin Ankara'nın bütün renklerini ve kentin en anlamlı özetini oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, çalışmanın politik bir dil barındırmadığını aktardı.

Yılmaz, "Türkiye'nin demokratik ve yerel yönetim kültürüne katkı sunacak, bütün siyasi partilerin ilgisini çekecek bir hikaye oluşturduk." dedi.

Seyir Defteri dijital platforma taşınacak

Siyasi parti liderlerini ziyaret ederek çalışmayı takdim ettiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Parti ayırt etmeden bütün siyasi partilerin bu içerikten istifade etmesini arzu ettik. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi için aldığımız tavsiye kararlarının tamamını orada grubu olan bütün siyasi partiler oy birliğiyle kabul ediyor. Belediye Kanunu'nun 76. maddesine göre oluşmuş olan bu yapıda 'öteki' yoktur. Herkes bizdendir ve herkes bu kente aittir. Herkesin fikri değerlidir. Herkesin itirazı kutsaldır. Şeffaflıkla herkesin kendi fikrini açıkça söylediği ve kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, siyasallaştırmadığı, herkesin aklına, fikrine itibar ettiği büyük bir hikaye var burada ve bu hikayenin kısa özetini göreceksiniz."

Halil İbrahim Yılmaz, çalışmada, farklı disiplinlerde siyaset yapmış ve geçmişte bakanlık görevinde bulunmuş isimlerden, kente hizmet etmiş büyükler ile yeni gelen öğrenciler ve çocuklara kadar toplumun her kesiminin görüşünü önemseyip kayıt altına aldıklarını aktardı.

Çalışmanın hayata geçirilmesi sürecinde kullanılan her kağıt kadar ağaç diktiklerini ve basılı içerik sayısını sınırlı tuttuklarını belirten Yılmaz, "Bin adet bastık ama 20 bin sayfa içeriği de 'Kentine Gel' platformunda dijital ortamda toplayacağız. Taş üstüne taş koyarak bu kentte bugüne kadar oluşturulan bütün içerikleri bu yeni duyguyla, katılım kültürüyle, Z kuşağıyla, Alfa'yla birleştirerek, geçmişin deneyimiyle süzgeçleyerek bu kentin bütün güzelliklerini ayrıca dijital bir platformda toplayacağız." diye konuştu.