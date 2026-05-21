Bayramda kesilecek! "Donald Trump" adı verilen bufalo gündem oldu

Bangladeş’te sarı saçları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen albino bufalo sosyal medyada fenomen oldu. Çok sayıda kişi fotoğraf çekmek için çiftliğe akın ederken, hayvanın günde dört kez yıkandığı ve özel olarak bakıldığı belirtildi. Çiftlik sahibi, “Donald Trump” lakaplı bufalonun Kurban Bayramı kapsamında kesileceğini açıkladı. Yetkililer ise albino bufaloların oldukça nadir görüldüğünü ifade etti.

Başkent Dakka yakınlarındaki Narayanganj kentinde yaşayan çiftçi Zia Uddin Mridha, 700 kilogram ağırlığındaki bufalonun özellikle saçlarının büyük ilgi çektiğini söyledi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN AKIN EDİYORLAR

Mayıs ayı boyunca çok sayıda ziyaretçinin çiftliğe geldiğini belirten Mridha, insanların sosyal medyada gördükleri bufaloyla fotoğraf çektirmek istediğini anlattı. Görüntülerde hayvanın sarı saçlarının özenle tarandığı ve günde dört kez yıkandığı görüldü. Çiftlik sahibi, “Donald Trump’a benzeyen tek yanı saçları” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI’NDA KESİLECEK

Yetkililer, albino bufaloların oldukça nadir görüldüğünü belirtirken, sosyal medyada ünlenen hayvanın Kurban Bayramı kapsamında kesileceği açıklandı. Çiftlik sahibi Mridha, “Onu özleyeceğim ama Kurban Bayramı’nın ruhu fedakarlık yapmaktır” dedi.

