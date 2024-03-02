Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Dilimizin Zenginlikleri sergisi açıldı
Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Dilimizin Zenginlikleri sergisi, Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı'nın katılımıyla açıldı. Sergide deyimler ve atasözleri yer aldı ve açılışa öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.
İmam Hatip Lisesi'ndeki serginin açılışını Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı yaptı.
Deyimler ve atasözlerinin yer aldığı serginin açılışına öğrenciler ve öğretmenler katıldı.