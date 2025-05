Akın Ekici'nin 'Bitmeyen Şeyler' Sergisi Galeri Işık'ta Açıldı

Ressam Akın Ekici'nin süprematik fraktal resimlerinden oluşan "Supremacy In Fractals: Unfinished Things" sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de açıldı.

Serginin küratörü Prof. Dr. Uğur Batı, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştıkları Akın Ekici'nin uluslararası bir ressam olduğunu daha önce de yurt içi ve yurt dışında sergiler açtığını söyledi.

Fraktalın doğada bulunan geometrik bir doku olduğunu dile getiren Batı, "Mesela bir çınar yaprağına baktığımızda, çınar yaprağının ortasında bir kılcal damar görürsünüz. O kılcal damar mikroskopta büyütüldüğünde bir benzerini mikroskopta görürsünüz. Bir nevi sanki kendisini belli sayıda tekrarlıyormuş gibi. Aslında doğadaki bütün önceler birbirinin tekrarı gibi. Fraktalı felsefi açıdan yorumlarsak aslında hayatın kendisi de fraktal." dedi.

Sanatçının tabloları spatulayla resmettiğine işaret eden Batı, "Birçok renk armonisi çizen ressamda kalın spatula etkilerini görürsünüz ama Akın Ekici çok ince çizimler yapıyor. Yani spatulayla formlar oluşturuyor. Sadece dokular değil, şekiller oluşturuyor. Bazen sarmal fraktaller var, yani merkezden çevreye doğru açılan. Bazen de çevreden merkeze doğru inen veya bir merkezi perspektifi olan ama kenara, sağa, sola, üstte, alta doğru açılan fraktal dokular var. Hepsi fraktal mantıkla çizilmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Batı, izleyicinin sergide güzel dokular göreceğini, eserler katmanlı olduğu için fraktal yapıların daha çok belli olduğunu belirterek, "Galeri Işık da çok güzel bir sergi alanı, Nişantaşı duvarı metrelerce halkın yürüyüşüne açık bir alan. Eserlerin görünümlerini dışarıya da verdik. Orada o parlamaları güneşle birlikte görüyorlar." diye konuştu.

Sergi adına Unfinished Things yani "Bitmeyen Şeyler" ifadesini eklediklerini hatırlatan Batı, "Belki ömrün bitiyor ama hiçbir şey tamamlanmış olmuyor. Sen bugüne kadar yapacağı her şeyi yapıp da gitmiş birini tanıdın mı? Bütün duygular, ihtiyaçlar, beklentiler yarım. Fraktalin de özelliği o, bitmiyor. O yüzden böyle bir tamlama kullandık." ifadesini kullandı.

Ressam Akın Ekici ise küratör Uğur Batı ile uzun zamandır bu sergileri planladıklarını belirterek, "Bu hafta içinde açtığımız ikinci büyük sergi. İzmit'te daha büyük, yetmiş parçalık bir sergi açtık. Burada da kırk civarında eser var. Benim uzun zamandan beri çalıştığım süprematik ve fraktal tarzdaki işlerin şehir yansımalarını görelim istedik." dedi.

İstanbul ve Kocaeli'deki sergilerde yıllardır kullandığı spatula tekniğiyle ürettiği süprematik ve fraktal tarzdaki işleri sergilediklerini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Fraktallerin içerisindeki geometrik yapılar var. Aynı zamanda tabii her işin bir de tamamlanmamış hali var. Her resim tamamlanmaya her zaman muhtaç, hayatlar da öyle. O yüzden burada ona da atfettik. 'Unfinished Things' dedik."

Ekici, hat sanatçısı İsmail Hakkı Gurbetçi, batik sanatçısı Mine Aydoğan, renk sanatçısı Gülen Turan ve baskı sanatçısı Hayrettin Susam'ın da sergiye özel ürettikleri eserlerle kendisine eşlik ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sergide şöyle bir farklılık var. Bazı işleri, örneğin bu sergideki dört işi farklı sanatçılarla ortaklaşa imece usulüyle yaptık. Yani onlar başladılar, ben tamamladım. Onlar kendi teknikleriyle alt yapısını tamamladılar, üstündeki kısmı ben tamamladım, böylece imece usulü yaptık ve bir resmin altından başka bir resim çıktı. Bir resmin üstüne başka bir resim bindi. İki sanatçı aynı resimde, farklı tekniklerimizi, farklı anlayışlarımızı buluşturduk. Bu çok önemli bir şey, çok yapılan bir şey de değil."

Bütün izleyicileri sergiyi görmeye davet eden Ekici, "Mutlaka görmelerini dilerim. Kendi izlenimlerini not etmelerini isterim. Geri bildirimler almak isterim. Dolayısıyla tüm İstanbulluları sergimizde görmek isteriz." diye konuştu.

Sergi hakkında

Akın Ekici'nin süprematik fraktal sergisi "Supremacy In Fractals: Unfinished Things", sadece biçimsel bir soyutlama değil aynı zamanda mutlaklık arayışına, toplumsal ve kültürel etik tartışmalarına açılan felsefi bir pencere niteliği taşıyor.

Sanatçı, eserlerinde süprematizmin idealize edilmiş biçimsel dilini, kendi özgün bakışıyla birleştirerek, nesneleri saf uyumun araçlarına dönüştürüyor. Ekici'nin "süprematik fraktal" anlayışıyla oluşturduğu özel koleksiyonda yağlıboya, batik, kufi ve makili eserler, lak baskılar, tekstil eserler, serigrafiler ve ipek şardonlu baskılar olmak üzere 40'tan fazla eser yer alıyor.

Ekici'nin özellikle fraktal yapılar üzerinden bir estetik düzen kurduğu koleksiyonda, mimari ve kültürel öğeler çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanarak, mekan ve zaman kavramı, iç içe geçmiş döngülerle geometrik bir sistem içinde ele alınıyor.

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.