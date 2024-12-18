Akıldan Kalbe Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı ise Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan "Akıldan Kalbe" filminin galası, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu, sinemanın iki değerden oluştuğunu, sanat eseri olması ve hayata ilişkin bir şey söylemesi gerektiğini belirtti.

Feyzioğlu, filmin hikayesinin affetmek üzerine olduğunu söyleyerek, "Akıl bazen 'Dur' der, yürek 'Git, sal, izin ver, kanatlansın.' der. Kabaca bizim öykümüz bunu anlatıyor. Bu işin tamamını bir film çekiyor gibi değil, hep beraber bir oyun workshopu yapıyormuşuz gibi çektik. Bunun özel bir samimiyet yaratmasını umduk. Umarım başarmışızdır." dedi.

"Bu bir pişmanlık hikayesi aslında"

Filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, "Biz bu işi kalbimizle yaptık." ifadesini kullandı.

İnsanın en büyük savaşının, aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında olduğunu dile getiren Alışık, aklın yanında her işi kalple yapmak gerektiğini söyledi.

Canlandırdığı "Sadık" karakterinin çok katmanlı olduğunu anlatan Alışık, "Çok değişken bir karakter. Vefa, adalet, merhamet, sadakat duyguları yüksek ve ailesine çok bağlı bir baba. Aile, biliyorsunuz sevginin en güçlü hali. Sadık'ın bir uğraşı, pişmanlığı var. Ailenin de pişmanlığı var. Bu bir pişmanlık hikayesi aslında." dedi.

Oyuncu Şenay Gürler, "Lale" karakterini çok severek oynadığını belirterek, "Lale, sıcacık, duygu yüklü bir kadın. Ayrıca çok da güçlü, sağlam bir kadın. Özer Hoca yazdığı için bütün senaryoyu onunla birlikte çalıştık. Çok güzel çalışmalar yaptık. Özer Hoca, çalışırken 'Mesela bu sahnede bir de böyle deneyelim, bir de şöyle deneyelim.' dedi. Bu oyuncuyu zaten çok geliştiren bir şey. Oyuncuyu heyecanlandıran bir şey." diye konuştu.

"Bütün dünyanın kabul görebileceği bir konuyu ele aldık"

Oyuncu Hande Soral, bir aile filmi yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu aile, herkesin ailesinden, komşusundan, akrabasından olan bir aile. Benzer pişmanlıklardan, affetmelerden, benzer geri dönmelerden bahsediliyor. O yüzden her izleyen seyirci, kendi hayatından, çevresinden, bir hikayenin ucundan tutacak. Buna inanıyoruz. Bizim için çok kıymetli bir aydı. 'Keşke hiç bitmesin.' dediğim nadir işlerden oldu. Hocamla çalışmak, oyuncu arkadaşlarımla, abilerimle, ablalarımla çalışmak çok çok keyifliydi."

Oyuncu Batuhan Bayar ise ekiple çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hayatımın gerçekten en 'iyi ki' dediğim işlerinden biriydi. Her anı benim için çok kıymetli ve öğretici oldu. Gerçekten bütün karakterlerle, sadece bizim coğrafyamızın değil, global bir sorunu dert ettik kendimize. Bence bütün dünyanın kabul görebileceği bir konuyu ele aldık ve çok güzel işledik. Benim bu işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki halim çok başka oldu." ifadelerini kullandı.

Galaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yanı sıra sinema dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, Özer Feyzioğlu ile Avni Tuna Dilligil'in senaryosunu kaleme aldığı "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelesini anlatan yapım, izleyicilere hayatta önem verilen değerleri sorgulatmayı amaçlıyor.