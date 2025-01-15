Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 22,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza ele geçirildi, A.Ç. (36) ve M.A. (24) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı.