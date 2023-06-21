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Akhisar'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Akhisar'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncel Haberler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca ve 132 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.

p>MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. 14 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca ve 132 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

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