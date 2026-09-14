Akfen Holding'e ait özel jet Libya'da pistten çıktı: Mürettebatın sağlık durumu iyi

(ANKARA) - Akfen Holding'e ait TC-AKF tescilli özel jet, Libya'nın Misrata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Akfen Holding, "uçakta yolcu bulunmadığını, iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu" bildirdi. Mürettebatın tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

Akfen Holding'den yapılan açıklamada, uçakta yolcu bulunmadığı, iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan mürettebatın kazadan güvenli şekilde tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BKNJET Havacılık A.Ş. tarafından işletilen, Şirketimize ait TC-AKF tescilli özel uçak, bugün Libya Misrata Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza geçirmiştir. Uçakta iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan uçuş ekibi bulunmakta olup, uçakta yolcu yer almamaktadır. Uçuş ekibi, havalimanı itfaiye ve kurtarma birimlerince güvenli biçimde tahliye edilmiştir. Ekibimizin sağlık durumu iyidir; kendileri gözlem amacıyla hastaneye götürülmüştür. İşletmeci tarafından kazanın nedenlerine yönelik incelemenin yetkili merciler tarafından sürdürülmekte olduğu tarafımıza bildirilmiştir."

Kaynak: ANKA