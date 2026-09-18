Akdoğan okul kantinlerinde yüzde 50 indirim istedi, kalanını devlet sübvanse etsin

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, çocukların okulda aç kalmaması için kantinlerde paketli ürünler dışındaki ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanmasını, indirimin kalan kısmının ise devlet tarafından sübvanse edilmesini önerdi. Akdoğan, önerinin ikinci eğitim döneminde hayata geçirilebileceğini belirterek, "Çocuklarımızın karnı doysun" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, okullarda çocukların aç kalmaması için kantinlerde paketli ürünler dışındaki ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanmasını ve indirimin kalan kısmının devlet tarafından sübvanse edilmesini önerdi. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın okulda aç kalmaması birinci önceliğimiz. Bunun için önerim şu: Kantin fiyatlarında paketli ürünler hariç, ayran ve süt dahil ne kadar ürün varsa yüzde 50 indirime gidersin. Bu indirimin geri kalanını devlet sübvanse etsin, tamamlasın. Kantinci esnafımız mağdur olmadığı gibi hem daha fazla satış yapabilsin hem de çocuklarımız gıda ürünlerinden daha fazla yararlanabilsin. 1 Ekim'de TBMM açıldığı andan itibaren bu konunun takipçisi olacağım. Daha sonra biliyorsunuz, bütçe görüşmeleri gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile bununla ilgili çalışabiliriz. Bunun bütçemize yükü 55 milyar. Eğer okullarda yemek verseydik 235 milyardı. Mevcut iktidarın bunu beceremeyeceği ortada.

Madem okullarda her öğün, her gün, yemek vermeyi beceremiyorlar. O zaman yapılacak şey, şimdilik bir pansuman yöntemi. Biz buna çalışırsak ikinci dönem hayata geçirebiliriz. Yani hemen ve çocuklarımıza her gün bir öğün yemek verene kadar, o günler gelene kadar çocuklarımızın derdine derman olur. Gözlerinin feri sönmüş çocukları okullarda görmek istemiyoruz. Hiç değilse ekmek arası bir şeyler yiyebilsin, hiç değilse bir ayran içebilsinler. Buna kaynak bulamıyorsanız başlatalım kampanyayı. Çocuklarımızın karnı doysun diye bu kampanya çerçevesinde yürütelim, parasını bulalım ve bir öğün yemek verene kadar bu geçici yöntemi hayata geçirelim."

Kaynak: ANKA