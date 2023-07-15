Akdeniz ve Güney Ege'de Orman Yangınları Tehlike Seviyesi Yüksek

Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'na göre Akdeniz ve Güney Ege bölgelerinin 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak gösterildiğini açıkladı. Kent Konseyi, halkın ve kurumların orman yangınlarına karşı dikkatli olması ve önlemler alması çağrısında bulundu.