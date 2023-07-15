Akdeniz ve Güney Ege'de Orman Yangınları Tehlike Seviyesi Yüksek
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Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'na göre Akdeniz ve Güney Ege bölgelerinin 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak gösterildiğini açıkladı. Kent Konseyi, halkın ve kurumların orman yangınlarına karşı dikkatli olması ve önlemler alması çağrısında bulundu.
ANTALYA Kent Konseyi Çevre Grubu, Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'nı yayımladı. Haritada, Akdeniz ve Güney Ege'de birçok bölge 'çok aşırı tehlike' veya 'aşırı tehlike' olarak gösterildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Güncel
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