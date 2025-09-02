Akdeniz Üniversitesi'nden Dünya Rahim Nakli Kongresi ve Güneş Enerjisi Projesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ekim ayında Dünya Rahim Nakli Kongresi'ni düzenleyeceklerini belirterek, "2011'de Akdeniz Üniversitesi rahim naklini yapmasaydı, dünyada hala yapılamazdı. Çok net bunu ifade edeyim çünkü hala hayvan deneyleri bitmedi." dedi.

Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri Kır Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında, akademik yıl için üniversitenin yüzde 99 dolduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezinin, Sağlık Bakanlığından aldığı ruhsatla Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen üçüncü merkezi olmasına ilişkin Özkan, yüz, kol, rahim başta olmak üzere bütün organların, kompozit dokuların naklinin yapılabildiği tek merkez olduklarını vurguladı.

En yakın zamanda akciğer nakli de yapmayı planladıklarını bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"İlk rahim naklini 2011'de yaptık, 14 yıl olmuş. Ekim ayında Dünya Rahim Nakli Kongresi'ni yapacağız, biz düzenliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından rahim nakli yapan ekipler buraya gelecek. Bilgi paylaşımı olacak. Çok güzel toplantı olacak. Bu anlamda 2011'de Akdeniz Üniversitesi rahim naklini yapmasaydı, dünyada hala yapılamazdı. Çok net bunu ifade edeyim çünkü hala hayvan deneyleri bitmedi. Bunun deneyleri hala devam ediyor. Deneyler bitmediği zaman insanın üzerine geçmek, insanda yapmak çok mümkün değil ama bizim zaten insanda bile çok ciddi tecrübemiz vardı ki ilk nakli çok başarılı yaptık."

Özkan, üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak için Türkiye'nin en büyük Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi için protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Kanser aşısı ve yapay organ üzerine çalışma yürütülüyor

Özkan, 1100 dönüm araziye 50 megavatlık santral kurulacağını belirterek, şöyle konuştu:

"2,6 milyar liralık bir proje. Bu çok ciddi bir rakam. Devlet bütçesinden ve bizim yükümüzü çok ciddi alacak çünkü sadece hastanenin 30 milyon liralık elektrik gideri var. Bu, 20 yıl boyunca böyle olacak. Bizden sonra da bu projenin devam edip katkı sağlıyor olması çok kıymetli. Bu projeyi tarım arazisine hiçbir şekilde zarar verilmediği için önemsiyorum. Dağlık bir araziye, ağaç yetişmeyen bir yere santral kuruluyor."

Akdeniz Üniversitesinin referans hastane olduğuna dikkati çeken Özkan, birçok şehre, hatta birçok bölgeye sağlık hizmeti verdiklerini anlattı.

Özkan, üniversite bünyesine 330 milyon liraya kurulan laboratuvarın devrini aldıklarını belirterek, "2026'da güzel haberlerle size geliriz. Kanser aşısı ve yapay organla ilgili projeler yapıyoruz. Şu anda en çok üzerinde durduğumuz iki hedefimiz bunlar. O hedeflerle ilgili şu anda projeler devam etmekte içeride." ifadelerini kullandı.

Tarım Teknokent Projesi'ne de değinen Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orası tarımda AR-GE açısından çok güzel olacak, Aksu'da. Yine orada bizim 1000 dönüm bir arazimiz var. Bekleyen en önemli sorunlardan biri susuzluk. Su için savaşacağız ve savaşılmaya başlandı. Pakistan, Hindistan su savaşı yapıyorlar. Su ve gıda. Gıdada dev stratejik olan ürün buğday biliyorsunuz. Bu anlamda stratejik ürünlerde susuz, havasız, topraksız tarım nasıl yapılır, bununla ilgili AR-GE'ler yapılacak. Açıkçası heyecanlıyım. Türkiye'de ilk olacak sanıyorum tarım teknolojisi."