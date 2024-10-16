Akdeniz Üniversitesi'nde 'Turizmde Yeni Medya ve Etkili İletişim' Konferansı

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda "Turizmde Yeni Medya ve Etkili İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Manavgat Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş'ın konuşmacı olduğu konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Fatih Uslu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Ilgaz ve öğrenciler katıldı.

AGC Başkanı Taş, buradaki konuşmasında, gelişen teknolojiyle yeni medyanın da önem kazandığını söyledi.

Turizm sektörü için de yeni medyanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Taş, "Hangi sektör ve meslek olursa olsun sosyal medyada yoksanız yaptığınız işin, konuşmanın bir önemi kalmıyor, konuştuğunuz sadece orada kalıyor. Sosyal medya kullanımı bütün meslekler için önemli bir yere sahip." dedi.

Yeni medyanın olmadığı zamanlarda insanların davetiye bastıklarını kaydeden Taş, gelişen teknoloji ile buna gerek kalmadığını dijital ortamda kişiye özel mesaj yoluyla davetiyeler hazırlandığını ve bunun ekonomik olarak da fayda sağladığını dile getirdi.

Gelecek 10 yıl içinde teknolojinin bugün olduğu noktadan daha ileri bir yerde olacağını anlatan Taş, "Sürekli teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Sürekli algımızın Türkiye ve dünyaya açık olması gerekir. Eskiden saatlerce tartışma programları olurdu ama şimdi 20 dakikayı geçen konuşmalar dinlenmiyor. Sosyal medya da bile konuşmalar en fazla 3-5 dakika olarak yükleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taş, akıl teri ve alın teri birleştirilerek yüksek çözünürlüklü bir iletişim kurmak ve mesleği bu şekilde yapmak gerektiğinin altını çizdi.

Mustafa Yıldırım da etkinlikle ajans haberciliği hakkında bilgi verdi.