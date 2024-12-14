Akdeniz Üniversitesi'nde Çocuklara Yönelik Geleneksel Sanat Etkinliği

Akdeniz Üniversitesinde geleneksel sanatların yaşatılması için ebru, dokuma, minyatür, tezhip ve baskı alanında çocuklara yönelik sanat etkinliği yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesince hayata geçirilen "Minik Eller Sanatla Buluşuyor" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğitim Fakültesinde "Sanat Atölyesi" düzenlendi.

Çocuk Üniversitesi biriminden 7-9 yaş aralığındaki 50 çocuk ve 10 eğitmenin katıldığı etkinlikte, Osmanlı ve Selçuklu motifleri kumaş üzerine baskı olarak uygulandı, sahilden toplanan taşların üzerine çizildi.

Küçük el tezgahlarında düğüm atarak dokuma, minyatür, tezhip yapan çocuklar, Keloğlan ve Nasreddin hoca karakterlerini de ebruyla yansıttı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle çocuklara geleneksel değerlerini unutturmamayı amaçladıklarını söyledi.

Türk kültürüne ait değerlerin çocuklara tanıtılmasına önem verdiklerini belirten Eroğlu, "Geleneksel Türk sanatlarından özellikle Selçuklu çinilerindeki, Osmanlı saray kilimlerindeki motifler, tezhip sanatındaki lale, karanfil gibi motifleri projeyle öğrencilere aktarıyoruz. Kendi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, geleneksel sanatların tanıtılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, etkinliği her ay düzenleyeceklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Arya Aslan da motifleri çizmekten keyif aldığını dile getirdi.

Taşın üzerine karanfil çizdiğini anlatan Aslan, eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.