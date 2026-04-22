Akdeniz Belediyesinde başkanlık koltuğuna ilkokul öğrencisi oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın'a makamını devretti. Yalçın, Yenimahalle'deki Zafer Parkı'nın yenilenmesini istedi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın'a devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şener, Zeki Sabah İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Konuklarıyla sohbet eden Şener, öğrencilerden Buğlem Nisa Yalçın'a başkanlık koltuğunu bıraktı.

Yalçın, ilgili birimlerden Yenimahalle'deki Zafer Parkı'nın yenilenmesi ve bakımının yapılmasını istedi.

Belediye ekipleri de temsili başkanın talimatı doğrultusunda gerekli çalışmaları başlattı.

Ziyaretin sonunda Şener, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
