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Akdeniz ilçesinde yeşil alanı işgal eden demir korkuluklar söküldü

Akdeniz ilçesinde yeşil alanı işgal eden demir korkuluklar söküldü
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kamuya ait yeşil alana konulan demir korkuluklar belediye ekiplerince söküldü.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kamuya ait yeşil alana konulan demir korkuluklar belediye ekiplerince söküldü.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, vatandaşların şikayeti üzerine incelenen Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir evin dışındaki bölümün kamuya ait yeşil alanı kapladığı tespit edildi.

Yasal süre içerisinde alanın tahliye edilmemesi üzerine adrese belediye ekipleri yönlendirildi.

Şahsi kullanım alanı haline getirilen demir korkuluklar ekipler tarafından kaldırıldı. Alanda uzun süredir istiflendiği belirlenen atıklar da imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
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